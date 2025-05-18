Мануэл Фернандеш: «Братья Миранчуки могли бы играть в более сильных клубах. Ситуация в мире им не помогает»

Экс-полузащитник «Локомотива» и сборной Португалии Мануэл Фернандеш поделился мнением о том, как складывается карьера его бывших партнеров по московскому клубу, братьев-близнецов Алексея и Антона Миранчуков.
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