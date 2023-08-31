Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

113 подписчиков

Гран-при среди юниоров. Ариано-Кент и Лалиберте-Лоран, Флорес и Ванг представят произвольные программы

Гран-при среди юниоров 2-й этап Линц, Австрия  Пары Произвольная программа Начало – 15:40 по московскому времени, прямая трансляция – ютуб-канал ISU Junior Grand Prix.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх