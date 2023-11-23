Снег в Екатеринбурге закончится завтра

Сегодня, 23 ноября, в Екатеринбурге и Свердловской области продолжатся снегопады, местами сильные. Как сообщает Гидрометцентр, на дорогах образуется накат, гололедица, местами возможно налипание мокрого снега на провода.
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