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Ротенберг о стычке в конце игры с ЦСКА: «Любые методы хороши. Не будем сетовать на околохоккейные вещи. Судьи разберутся – они профессионалы»

СКА уступил ЦСКА (3:7, 2-3 в серии) в пятом матче финала Западной конференции. За секунду до завершения встречи защитник СКА Андрей Педан толкнул Владислава Провольнева в спину, в результате чего на льду произошел конфликт между хоккеистами.

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