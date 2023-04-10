Ротенберг о стычке в конце игры с ЦСКА: «Любые методы хороши. Не будем сетовать на околохоккейные вещи. Судьи разберутся – они профессионалы»

СКА уступил ЦСКА (3:7, 2-3 в серии) в пятом матче финала Западной конференции. За секунду до завершения встречи защитник СКА Андрей Педан толкнул Владислава Провольнева в спину, в результате чего на льду произошел конфликт между хоккеистами.