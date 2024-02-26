Минэкономразвития выступило против запрета на работу «недружественных» коллекторов

В Минэкономразвития РФ не поддержали введение ограничительных мер на работу с российскими должниками коллекторским агентствам, банкам и микрофинансовым организациям со связями в недружественных странах, пишет РБК.
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