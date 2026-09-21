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Пятый канал

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Матвиенко: итоги выборов подтвердили невозможность расколоть общество РФ

Матвиенко: итоги выборов подтвердили невозможность расколоть общество РФ

Запад не смог реализовать идею стратегического поражения России путем раскола российского общества. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, оценивая итоги прошедших выборов.

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