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"Абрамов спрашивает": какую репутацию имеет Алтайский край и как продвигать интересы региона на уровне страны

"Абрамов спрашивает": какую репутацию имеет Алтайский край и как продвигать интересы региона на уровне страны

Сенатор от Алтайского края Виктор Зобнев стал новым гостем авторской программы "Абрамов спрашивает" генерального директора "Сибирской медиагруппы", депутата АКЗС и председателя регионального Союза журналистов Андрея Абрамова.

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