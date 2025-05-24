Политика как он...
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Политика как она есть

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Марочко: продвижение РФ позволяет наносить артудары по военным объектам в Сумах

Марочко: продвижение РФ позволяет наносить артудары по военным объектам в Сумах

Российские военные сумели «достаточно глубоко» продвинуться в глубину обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Сумской области, что позволяет наносить удары по военным объектам и местам скопления личного состава украинской армии в городе Сумы.

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