Политика как она есть

Российские военные сумели «достаточно глубоко» продвинуться в глубину обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Сумской области, что позволяет наносить удары по военным объектам и местам скопления личного состава украинской армии в городе Сумы.