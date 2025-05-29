Что творит азербайджанская диаспора в России: Раскрытые преступления и оборотни в погонах

Мы, РУССКИЕ, долго запрягаем, но быстро ездим. Призывы в Миртесен - хомут на лошадь, и скоро, очень скоро шакал алиев будет, как у них принято, приносить извинения на камеру, мол не так поняли. Просить будет - не надо трогать турала с садоводом и сити.

САША ЛЕПАЕВ

он не только поздравляет он еще и бандитов оттуда забирает. бесплатно свет ему . зато у нас скоро подымут цену на этот свет. который он отдал. надо что бы его покрыть за счет народа.. наш народ покроит то что он подарил. деньжат ему даст. хотя посмотрите Алиев с Украиной в самых дружеских отношениях. а на нашу страну он наплевал уже в открытую. перед всем миром. мы ему даем а он Украине отдает. почему такое происходит с нашим правительством. свой народ не жалеют а мигрантов на руках носят.