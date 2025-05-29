Сбер представил MALVINA – нейросетевой редактор изображений с попиксельной точностьюКоманда Сбера анонсировала новый инструмент для редактирования изображений под названием MALVINA (Multimodal Artificial Language VIsion Neural Assistant).
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