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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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**Сбер представил MALVINA – нейросетевой редактор изображений с попиксельной ...

Сбер представил MALVINA – нейросетевой редактор изображений с попиксельной точностьюКоманда Сбера анонсировала новый инструмент для редактирования изображений под названием MALVINA (Multimodal Artificial Language VIsion Neural Assistant).

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