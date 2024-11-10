Рустам МАСАЛИЕВ Похоже, коллективный Запад окончательно «слетел с катушек» и принялся основательно готовить государственный переворот в Таджикистане со свержением главы государства Эмомали Рахмона и его команды.
Таджикистану готовят мрак и хаос под лозунгами реформ и развития
Комментарии
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ММ
Марк Марков
"готовят мрак и хаос под лозунгами реформ и развития"-зачем им это готовить, они из всего этого ещё не выходили. Они живут в нём и выходить не собираются.
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22 час.
Часовщик
России не надо влазить в этот гадючник,послать сборную ОДКБ.И корректировать их действия своим штабом,хватит уже выезжать на России.
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20 час.
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