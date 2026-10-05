В Петербурге за хищения на 1 млн рублей арестовали глав двух компаний

В Петербурге по делу о поставках некачественных противогололедных материалов задержаны гендиректор АО «Коломяжское» и его заместитель, которые, по версии следствия, с сентября 2024 года по март 2025-го похитили из бюджета не менее 1 млн рублей.
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