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Царьград

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В Петербурге за хищения на 1 млн рублей арестовали глав двух компаний

В Петербурге за хищения на 1 млн рублей арестовали глав двух компаний

В Петербурге по делу о поставках некачественных противогололедных материалов задержаны гендиректор АО «Коломяжское» и его заместитель, которые, по версии следствия, с сентября 2024 года по март 2025-го похитили из бюджета не менее 1 млн рублей.

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