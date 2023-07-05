Компания Omoda представила седан S5 для российского рынка

Китайская автокомпания Omoda пополнила модельную линейку в России второй машиной - седаном S5. Ставка на трехобъемный кузов - смелый шаг, ведь все китайские автокомпании предпочитают завозить сверхпопулярные в России машины в кузове кроссовер.