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Компания Omoda представила седан S5 для российского рынка

Компания Omoda представила седан S5 для российского рынка

Китайская автокомпания Omoda пополнила модельную линейку в России второй машиной - седаном S5. Ставка на трехобъемный кузов - смелый шаг, ведь все китайские автокомпании предпочитают завозить сверхпопулярные в России машины в кузове кроссовер.

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