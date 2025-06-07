Высокий суд Англии вывел на чистую воду адвокатов, использующих ИИ, — они ссы...

Высокий суд Англии вывел на чистую воду адвокатов, использующих ИИ, — они ссылались на фейковые прецедентыВысокий суд Англии и Уэльса предупредил юристов, что использование в судебных материалах информации, созданной с помощью искусственного интеллекта, может привести к уголовной ответственности.