Высокий суд Англии вывел на чистую воду адвокатов, использующих ИИ, — они ссы...

Высокий суд Англии вывел на чистую воду адвокатов, использующих ИИ, — они ссылались на фейковые прецедентыВысокий суд Англии и Уэльса предупредил юристов, что использование в судебных материалах информации, созданной с помощью искусственного интеллекта, может привести к уголовной ответственности.
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