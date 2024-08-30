Ирония судьбы: американский F-16 сбит американским Patriot - и там и там были украинские экипажи

Истребитель F-16 с подполковником Алексеем Месем был сбит «дружественным» огнем украинского ПВО. Об этом сообщает «Голос Америки» (признан в РФ иностранным агентом), ссылаясь на собственные источники в Воздушных силах ВСУ.