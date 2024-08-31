Американцы хитрее евреев-Опять на Европу всё сваливают.Ну а Шольцы и Боррели под козырёк возьмут и побегут выполнять

Владимир Соловьев

"США отказались посылать специалистов для обслуживания F-16 на Украине." ДЛЯ АМЕРИКАНЦЕВ ВЕСЬ МИР АБОРИГЕНЫ! А НАМ - ЛАПША НА УШИ: В УКРАИНЕ НЕ ОДИН ДЕСЯТОК ЛЕТ РАБОТАЮТ СПЕЦИАЛИСТЫ НАТО И США УЖЕ ПО ВСЕМ ВИДАМ ВООРУЖЕНИЙ! СОЗДАНЫ КОСМИЧЕСКИЕ ПУНКТЫ УПРАВЛЕНИЯ ВОЙСКАМИ ДЛЯ КОРРЕКТИРОВКИ УДАРОВ ПО РОССИИ.