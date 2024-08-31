Политика как он...
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Политика как она есть

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Свежие комментарии

  • Villi sherbak
    А какую он родину ввиду имеет. Если Израиль то это государство сделало за время своего существования столь разворотов...Макаревич* заявил...
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    Он не сломался он всегда был таким, просто гниль вылезла на ружу.Макаревич* заявил...
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США отказались посылать специалистов для обслуживания F-16 на Украине

США отказались посылать специалистов для обслуживания F-16 на Украине

Администрация Байдена отклонила предложение направить специалистов на Украину для обслуживания западной военной техники, включая истребители F-16.

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Комментарии
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Александр Бабин
Американцы хитрее евреев-Опять на Европу всё сваливают.Ну а Шольцы и Боррели под козырёк возьмут и побегут выполнять
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16 час.
Владимир Соловьев
&quot;США отказались посылать специалистов для обслуживания F-16 на Украине.&quot; ДЛЯ АМЕРИКАНЦЕВ ВЕСЬ МИР АБОРИГЕНЫ! А НАМ - ЛАПША НА УШИ: В УКРАИНЕ НЕ ОДИН ДЕСЯТОК ЛЕТ РАБОТАЮТ СПЕЦИАЛИСТЫ НАТО И США УЖЕ ПО ВСЕМ ВИДАМ ВООРУЖЕНИЙ! СОЗДАНЫ  КОСМИЧЕСКИЕ ПУНКТЫ УПРАВЛЕНИЯ ВОЙСКАМИ ДЛЯ КОРРЕКТИРОВКИ УДАРОВ ПО РОССИИ.
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16 час.
Игорь
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15 час.

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