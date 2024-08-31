Администрация Байдена отклонила предложение направить специалистов на Украину для обслуживания западной военной техники, включая истребители F-16.
США отказались посылать специалистов для обслуживания F-16 на Украине
Комментарии
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Александр Бабин
Американцы хитрее евреев-Опять на Европу всё сваливают.Ну а Шольцы и Боррели под козырёк возьмут и побегут выполнять
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16 час.
Владимир Соловьев
"США отказались посылать специалистов для обслуживания F-16 на Украине." ДЛЯ АМЕРИКАНЦЕВ ВЕСЬ МИР АБОРИГЕНЫ! А НАМ - ЛАПША НА УШИ: В УКРАИНЕ НЕ ОДИН ДЕСЯТОК ЛЕТ РАБОТАЮТ СПЕЦИАЛИСТЫ НАТО И США УЖЕ ПО ВСЕМ ВИДАМ ВООРУЖЕНИЙ! СОЗДАНЫ КОСМИЧЕСКИЕ ПУНКТЫ УПРАВЛЕНИЯ ВОЙСКАМИ ДЛЯ КОРРЕКТИРОВКИ УДАРОВ ПО РОССИИ.
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16 час.
Игорь
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15 час.
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