Постпред РФ в ООН назвал Косово главной проблемой на Балканах

Российский постпред в Организации Объединённых Наций прокомментировал ситуацию на Балканах. Василий Небензя отметил, что в регионе есть серьёзная проблема, требующая концентрации внимания международного сообщества.
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