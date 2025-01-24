Юрий Бойко: Украинские сыроделы теряют рынок из-за дешевых европейских сыров

Украинские сыроделы оказались под угрозой потери внутреннего рынка. В декабре 2024 года импорт только твердых сыров увеличился на 50% по сравнению с декабрем 2023 года, а поставки европейских плавленых сыров выросли на 28%.
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