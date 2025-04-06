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Царьград

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Фото Жириновского в Новосибирске опубликовали в годовщину смерти политика

Фото Жириновского в Новосибирске опубликовали в годовщину смерти политика

С момента ухода из жизни основателя ЛДПР Владимира Жириновского прошло три года.Владимира Жириновского, которого не стало 6 апреля 2022 года, вспомнили в Новосибирске.

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