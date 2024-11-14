Сэр, халява кончилась. Украина получает «ноу» вместо поставок ракет

Да иди ты на. Лицо Орбана - бесценно!! Самый страшный сон украинского диктатора, недопрезидента Зеленского начинает сбываться — бывшие западные «партнёры» не просто держат фигу в кармане, а откровенно показываю ему дулю в лицо.