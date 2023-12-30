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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Бремер лидирует по голам головой в чемпионате среди защитников топ-5 лиг за последние 5 лет, опережая ван Дейка – 11 против 10

Бремер лидирует по голам головой в чемпионате среди защитников топ-5 лиг за последние 5 лет, опережая ван Дейка – 11 против 10

На счету игрока «Ювентуса» 11 таких мячей в Серии А начиная с сезона-2019/20. Столько же голов головой за этот период в Лиге 1 забил защитник «Реймса» Юнис Абдельхамид.

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