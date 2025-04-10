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“«Дядя Миша» вышел из себя и нарушил условия УДО”, – Яна Поплавская сделала неожиданное заявление об Ефремове

“«Дядя Миша» вышел из себя и нарушил условия УДО”, – Яна Поплавская сделала неожиданное заявление об Ефремове

Яна Поплавская обрушилась с критикой на журналистов, осаждающих Михаила Ефремова после УДО. Патриотично настроенная артистка Яна Поплавская не смогла сдержать гнев, увидев, как назойливые журналисты буквально преследуют Михаила Ефремова, досрочно освобожденного из колонии 9 апреля.

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