“«Дядя Миша» вышел из себя и нарушил условия УДО”, – Яна Поплавская сделала неожиданное заявление об Ефремове

Яна Поплавская обрушилась с критикой на журналистов, осаждающих Михаила Ефремова после УДО. Патриотично настроенная артистка Яна Поплавская не смогла сдержать гнев, увидев, как назойливые журналисты буквально преследуют Михаила Ефремова, досрочно освобожденного из колонии 9 апреля.