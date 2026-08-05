ЕР будет взаимодействовать с Общественной палатой РФ и партиями

В соглашении говорится о совместном обсуждении инструментов наблюдения, включая дистанционное электронное голосование (ДЭГ), мониторинге избирательного процесса в дни выборов 18 – 20 сентября, а также обмене опытом подготовки наблюдателей.
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