Что произойдет на рынке недвижимости, после отмены льготной ипотеки, рассказали на форуме «Движение» в Сочи

Что произойдет на рынке недвижимости, после отмены льготной ипотеки, рассказали на форуме «Движение» в СочиЭксперт рассказал, что будет происходить после отмены льготной ипотеки 1 июля 2024 года на рынке недвижимости.
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