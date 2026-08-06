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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Тьен взял автограф у Монфиса после победы над ним во 2-м круге в Монреале

Лернер Тьен взял автограф у Гаэля Монфиса после того, как обыграл его во втором круге «Мастерса» в Монреале (6:3, 0:6, 6:3).

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