Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Скандалы вокруг Зеленского множатся. Запад отвернется от Украины

Скандалы вокруг Зеленского множатся. Запад отвернется от Украины

  Авторитет украинского лидера подрывает целая вереница скандалов. ИноСМИ теперь в MAX! Подписывайтесь на главное международное >>> В спартански обставленной четырехкомнатной квартире на 18-м этаже дома по адресу улица Грушевского, 9а в Киеве несколько бизнесменов с хорошими связями собрались обсудить сделки с участием влиятельнейших политиков и чиновников Украины.

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Комментарии
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Елена Верия
Зеля попрошайка, вор, фашист и международный бандит! И это уже начало доходить до всех стран... Он ради личных интересов и наживы готов на всё...
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1 м.
Юрий Золотарев
Зеля - УРОД международного масштаба! От таких монстров человечество должно освобождаться, и поскорее, а не поддерживать их морально и финансово!
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1 м.
Misha Glusch
НАеБУ
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1 м.