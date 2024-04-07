Орск: вода после затопления Старого города дошла до Нового на другом берегу Урала

Из отдельных районов Нового города объявлена срочная эвакуация. Власти еще вчера заявляли, что она может стать принудительной, так как некоторые жители отказываются покидать свои дома, не понимая всей опасности происходящего.
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