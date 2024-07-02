В подъезде жилого дома в Москве нашли брошенного младенца

В Москве в подъезде жилого дома на Чусовской улице обнаружена новорожденная девочка. Как сообщила пресс-служба столичной прокуратуры, ребенка доставили в медицинское учреждение, в настоящее время угрозы жизни и здоровью девочки нет.
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