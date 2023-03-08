Военное обозрение

3 349 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Гарий Щерба
    И  НЕЙМЕТСА  же АНГЛОСАКСКИМ ТВАРЯМ .....!!!Великобритания от...
  • АНГЕЛ АНГЕЛ
    Что то скандинавы распустились, пора перекрыть весь импорт и экспорт им с Россией и не на словах а на деле, пусть хох...Великобритания от...
  • АНГЕЛ АНГЕЛ
    Не надо ни чего рекомендовать тупоголовым, пусть все и желательно сразу покучнее сосредоточить и предоставить геолока...Американский воен...

Пентагон изучает возможность интеграции ракет AIM-120 класса «воздух-воздух» с истребителями советского образца ВСУ

Пентагон изучает возможность интеграции ракет AIM-120 класса «воздух-воздух» с истребителями советского образца ВСУ

Для оказания военной помощи Украине Запад рассматривает всевозможные варианты. Один из таких вариантов – поставка ракет авиационного базирования.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх