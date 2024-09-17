Завтра, 18 сентября, в Петрозаводске пройдут массовые проверки правил перевозки детей. Сотрудники автоинспекции будут проверять, как водители соблюдают требования по использованию ремней безопасности и детских удерживающих устройств в личных автомобилях.
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