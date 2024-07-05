Politico: партия Макрона вынудила его исчезнуть с поля зрения для публики

Французский президент Эммануэль Макрон стал гораздо реже появляться на публике. Причина — в беспокойстве со стороны его партии «Возрождение» по поводу влияния негативного образа лидера на результат парламентских выборов.
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