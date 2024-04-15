Работников заповедника обвинили в незаконной охоте на косуль в Магаданской области

Уголовное дело, связанное с незаконной охотой в заповеднике «Магаданский», получило развитие. Прокуратура Ольского района Магаданской области утвердила обвинительное заключение против четырёх работников заповедника, которые в феврале 2023 года незаконно выследили и убили двух самок лося.