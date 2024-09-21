Пока Зеленский отвлекал всех сумасшедшей авантюрой в Курской области, на главном фронте произошли коренные изменения.
«Свинью» доедят по частям. ВСУ дохрюкались
Комментарии
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Игорь Василевский
Этого призыва они не услышат. Их от этих слов отгородили плотиной в мозгах и в СМИ
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2 час.
л
людмила
Безмерно скорбеть можно по каждому нашему воину.
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2 час.
Игорь Василевский
Именно так.. Чей то муж, чей то сын, чей то дедушка... Но, увы, эта война навязана нам логикой развития запада. Внуки проигравших идут брать у нас реванш. Получают по сопаткам, замиряются, дружат взасос и опять выходят на нас с топором...
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2 час.
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