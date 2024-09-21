«Свинью» доедят по частям. ВСУ дохрюкались

Этого призыва они не услышат. Их от этих слов отгородили плотиной в мозгах и в СМИ

Игорь Василевский

Именно так.. Чей то муж, чей то сын, чей то дедушка... Но, увы, эта война навязана нам логикой развития запада. Внуки проигравших идут брать у нас реванш. Получают по сопаткам, замиряются, дружат взасос и опять выходят на нас с топором...