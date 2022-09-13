Врач назвала причину несовпадения пика сексуального влечения у мужчин и женщин

Врач Мария Селихова: мужчины возбуждаются утром из-за высокой концентрации тестостерона Ранним утром в организме мужчин вырабатывается много тестостерона, они Врач Мария Селихова: мужчины возбуждаются утром из-за высокой концентрации тестостерона Ранним утром в организме мужчин вырабатывается много тестостерона, они возбуждаются и испытывают сексуальное влечение, а у женщин пик влечения наступает лишь вечером, рассказала руководитель экспертного центра женского здоровья, врач акушер-гинеколог, гинеколог-эндокринолог, гемостазиолог Института репродуктивной медицины REMEDI Мария Селихова.