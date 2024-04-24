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TAC: что 61 миллиард американских долларов не даст Украине

TAC: что 61 миллиард американских долларов не даст Украине

Очевидно, что есть проблемы, которые деньги не могут решить. И их гораздо больше, чем тем насущных вопросов, которые можно было бы избежать с помощью масштабного зарубежного инвестирования.

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Комментарии
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АС
Анатолий Страшко
Почитаешь посты и впечатление, что нам очень помогли, выделив деньги Усраине. А знаете, уважаемые читатели, это очень на правду похоже. Я диалектик, Гегеля уважаю. В любом явлении есть и положительное и отрицательное. Вот отрицательное - это продолжение смертей наших ребят. Этого никто не отрицает. Это большое зло. Но ведь есть и положительное. Это борьба против  зла и она продлится на некоторое время, до убедительной нашей победы. Но с коренными изменениями в армии (сегодня вора генерала армии арестовали) и во всём нашем обществе. Вот чего очень боятся подлые люди внутри страны. И всячески проповедуют скорейшее прерывание этого очистительного процесса. Помните закон диалектики &quot;Отрицание отрицания&quot;. Суть его -умирая, рождаем. Россия, вперёд.
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