TAC: что 61 миллиард американских долларов не даст Украине

АС

Анатолий Страшко

Почитаешь посты и впечатление, что нам очень помогли, выделив деньги Усраине. А знаете, уважаемые читатели, это очень на правду похоже. Я диалектик, Гегеля уважаю. В любом явлении есть и положительное и отрицательное. Вот отрицательное - это продолжение смертей наших ребят. Этого никто не отрицает. Это большое зло. Но ведь есть и положительное. Это борьба против зла и она продлится на некоторое время, до убедительной нашей победы. Но с коренными изменениями в армии (сегодня вора генерала армии арестовали) и во всём нашем обществе. Вот чего очень боятся подлые люди внутри страны. И всячески проповедуют скорейшее прерывание этого очистительного процесса. Помните закон диалектики "Отрицание отрицания". Суть его -умирая, рождаем. Россия, вперёд.