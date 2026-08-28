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Живая Кубань

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Газ вернули в пострадавший от атаки БПЛА дом в Краснодаре

Газ вернули в пострадавший от атаки БПЛА дом в Краснодаре

Газ вернули в пострадавший от атаки БПЛА дом в КраснодареВ Карасунском округе Краснодара, где в ночь на 24 августа многоэтажный дом попал под удар украинского беспилотника, ключевые инженерные системы уже возвращаются к штатному режиму.

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