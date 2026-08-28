Газ вернули в пострадавший от атаки БПЛА дом в Краснодаре

Газ вернули в пострадавший от атаки БПЛА дом в КраснодареВ Карасунском округе Краснодара, где в ночь на 24 августа многоэтажный дом попал под удар украинского беспилотника, ключевые инженерные системы уже возвращаются к штатному режиму.