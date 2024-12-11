Франция и Польша планируют совместную миссию по стабилизации на Украине Польская газета «Rzeczpospolita» сообщила, что Франция и Польша планируют совместную миссию по стабилизации на Украине.
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Франция и Польша планируют совместную миссию по стабилизации на Украине Польская газета «Rzeczpospolita» сообщила, что Франция и Польша планируют совместную миссию по стабилизации на Украине.
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