Почему подозревать мигранта-это правильно

Правильнее было бы сказать не доверчивость, а продажность и конфликты начались, когда продажность достигла эпогея

Я так понимаю, ты - тварь мигранская! Выселим или уничтожим!

Silver Kont

О как! Что-то быстро казакова переобулась в воздухе, раньше ратовала за черножопых ишаков бесхвостых, о снижении для них налогов в зависимости от степени владения русским языком... Никак какой-то другой проект замаячил, сулящий бабло на черножопых ишаках.....