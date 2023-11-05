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Почему подозревать мигранта-это правильно

Почему подозревать мигранта-это правильно

Вести.UZ Наша доверчивость дорого обходится. Надо ли, например, сразу верить мигранту? Остерегитесь! В Москве отловили и задержали 23-летнего узбека по имени Уразали.

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Комментарии
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ВФ
Владимир Фердман
Правильнее было бы сказать не доверчивость, а продажность и конфликты начались, когда продажность достигла эпогея
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1 д.
Оксана Дергач
Я так понимаю, ты - тварь мигранская!  Выселим или уничтожим!
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22 час.
Silver Kont
О как! Что-то быстро казакова переобулась в воздухе, раньше ратовала за черножопых ишаков бесхвостых, о снижении для них налогов в зависимости от степени владения русским языком... Никак какой-то другой проект замаячил, сулящий бабло на черножопых ишаках.....
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19 час.

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