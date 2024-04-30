Культурный код. Подвижники. Матвей Иванович Платов

Среди подвижников России достойное место занимает Матвей Иванович Платов – атаман Донского казачьего войска, герой Отечественной войны 1812 года, участник военных кампаний и сражений, начиная с 1771 года, основатель города Новочеркасска – столицы Донского казачества.
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