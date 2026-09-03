Евгения Медведева рассказала о своем отношении к футболисту сборной Норвегии Холанду

Российская фигуристка, двукратная чемпионка мира Евгения Медведева рассказала, что неоднократно лайкала видео с нападающим сборной Норвегии Эрлингом Холандом, потому что он поднимал ей настроение.
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