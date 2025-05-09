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Суд Ижевска арестовал замглавы управления Ростехнадзора Удмуртии на два месяца

Суд Ижевска арестовал замглавы управления Ростехнадзора Удмуртии на два месяца

Первомайский районный суд Ижевска вынес решение об аресте одного из заместителей руководителя Западно-Уральского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзора) в Удмуртии.

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