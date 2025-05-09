Суд Ижевска арестовал замглавы управления Ростехнадзора Удмуртии на два месяца

Первомайский районный суд Ижевска вынес решение об аресте одного из заместителей руководителя Западно-Уральского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзора) в Удмуртии.
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