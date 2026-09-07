Развилки школьного образования

Начавшиеся реформы в образовании нацелены в нужную сторону, но пока далеки от требуемых временем концептуальных перемен, считает глава СПЧ Валерий ФадеевСВЕТЛАНА ПОСТОЕНКО глава СПЧ Валерий Фадеевчитайте на monocle.
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