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Бизнес журнал. Урал

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Расформированный челябинский кабинет министров продолжит свою работу

Расформированный челябинский кабинет министров продолжит свою работу

Иван Куцевляк, ранее первый замгубернатора, назначен председателем правительства Челябинской области, несмотря на формальную отставку кабинета министров, который продолжит работу до утверждения нового состава.

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