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ФСБ предотвратила теракт СБУ против политика Запорожской области

ФСБ предотвратила теракт СБУ против политика Запорожской области

Федеральная служба безопасности (ФСБ) Российской Федерации сумела предотвратить теракт, который был подготовлен Службой безопасности Украины (СБУ) и имел своей основной целью политика Запорожской области.

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