ФСБ предотвратила теракт СБУ против политика Запорожской области

Федеральная служба безопасности (ФСБ) Российской Федерации сумела предотвратить теракт, который был подготовлен Службой безопасности Украины (СБУ) и имел своей основной целью политика Запорожской области.
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