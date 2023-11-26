Зачем берут кровь из вены, почему говорят «И у стен есть уши», как действует вакцина от бешенства: рубрика интересных фактов

ЗАЧЕМ И ПОЧЕМУ Почему иногда кровь берут из пальца, а иногда – из вены? Пробу из пальца берут для определения числа различных клеток крови и степени концентрации глюкозы, чтобы диагностировать, например, воспаление.
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