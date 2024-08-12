Работы строятся: в Москве открылась выставка с галереей на мосту

Ранние агитационные советские плакаты, прославляющие строительный труд, и размышления современных художников на тему стали частью новой выставки «Конструкция творчества» в рамках форума-фестиваля «Территория будущего.
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