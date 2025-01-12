Швейцария Путин белән Трампның Украина буенча очрашуын кабул итәргә әзерлеген белдерде

Швейцария Россия Президенты Владимир Путин һәм Кушма Штатларның сайланган Президенты Дональд Трампның Украинадагы низагны җайга салу өчен очрашуын кабул итәргә әзер, алар мондый хезмәт күрсәтү турында сораган очракта.
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