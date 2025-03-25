Простые многолетники, с которыми справится даже начинающий садовод

Мир наполнен огромным множеством самых разнообразных растений. И конечно, нельзя отрицать, что даже самые обычные многолетники, которые можно встретить на любом дачном участке у любителей цветов, ничуть не уступят по красоте, продолжительности цветения и даже аромату, более экзотическим, редким и дорогим.