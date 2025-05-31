Медвежий угол
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Медвежий угол

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  • Karmadon
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"Русские пахали по уши в грязи, а таджики заберут это себе?" Джамааты делят регионы России – правду вскрыла переписка из чата

ИА Новороссия Коллаж NovorosInform В Ханты-Мансийском автономном округе мигранты открыто обсуждают создание собственной "республики", а в Сибири скупают целые деревни за бесценок.

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Комментарии
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людмила михайлик
Идёт замена коренного населения с подачи правительства МВД и чиновников ,это договор с Англией и США, расстрел всем предателями
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30 мин.
Валерий Мязин
В правительстве и во власти регионов каждый второй состоит в пятой колонне, практически антинародное правительство, которое забрасывает на исконно русские земли, дебилов из средней Азии.
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26 мин.
Karmadon
Очнитесь вы! За кого будете голосовать на ближайших выборах?
Ответить
58 сек.
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