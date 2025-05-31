"Русские пахали по уши в грязи, а таджики заберут это себе?" Джамааты делят регионы России – правду вскрыла переписка из чата

людмила михайлик Идёт замена коренного населения с подачи правительства МВД и чиновников ,это договор с Англией и США, расстрел всем предателями

Валерий Мязин В правительстве и во власти регионов каждый второй состоит в пятой колонне, практически антинародное правительство, которое забрасывает на исконно русские земли, дебилов из средней Азии.