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Царьград

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Сооснователь Fire Point Штилерман: Украина вышла на 90 ракет «Фламинго» в месяц

Сооснователь Fire Point Штилерман: Украина вышла на 90 ракет «Фламинго» в месяц

Украина планирует осенью испытать баллистические ракеты по целям в России, заявил разработчик.Сооснователь и главный конструктор украинской компании Fire Point Денис Штилерман сообщил о планах по проведению испытательных пусков баллистических ракет по объектам на территории России осенью 2026 года.

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